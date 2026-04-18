Белингам с голямо обещание към феновете на Реал Мадрид

Два дни след отпадането от Шампионската лига халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам обеща на привържениците, че силните дни на тима ще се завърнат. “Белите” бяха елиминирани от Байерн (Мюнхен) на четвъртфиналите в турнира, а почти сигурно ще се разминат с титлата и в Ла Лига, където Барселона е много близо до златото. Така се очертава нулев сезон, защото тимът вече отпадна и от Купата на краля, както и загуби финала за Суперкупата на Испания.

“Не беше достатъчно, но си тръгваме с високо вдигнати глави. Мадридисти, знаем, че ви разочаровахме, но винаги сме благодарни за вашата подкрепа. Добрите времена, които заслужавате, ще се върнат. Не ни остава нищо друго, освен да завършим този сезон възможно най-силно. ¡Hala Madrid!“, написа Белингам в Инстаграм.

През сезона английският национал има 6 гола и 4 асистенции в 33 срещи.