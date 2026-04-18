Реал Мадрид и Арбелоа - идва ли краят

След втори пореден сезон без спечелени титли, Реал Мадрид се готви за лятна промяна, съобщава "Марка". Ръководството на клуба прави самокритика и признава, че залозите на Шаби Алонсо, а впоследствие и на Алваро Арбелоа, за треньорския пост не са донесли очакваните резултати, което прави напускането на настоящия треньор най-вероятния сценарий.

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

Спортният проект ще претърпи значителни промени, с привличането на нови играчи и напускането на други, въпреки че последната задача изглежда по-сложна, тъй като малко футболисти желаят да напуснат клуба. Промените ще обхванат както защитния сектор, който се оказа твърде зависим от изявите на Тибо Куртоа, така и халфовата линия, която изпита трудности да се конкурира със съперници като Байерн на четвъртфиналите на Шампионската лига, където "белите" отпаднаха с общ резултат 6:4 в полза на баварците.

Успехите срещу топ отбори бяха малко, ограничавайки се до победи над Манчестър Сити под ръководството на Арбелоа и над Барселона, все още с Шаби Алонсо. Продължаването на Арбелоа, човек от клуба, изглежда все по-малко вероятно, въпреки че самият треньор вече заяви, че ще приеме всяко решение на клуба без да създава проблеми. Седем кръга преди края, обрат, който да гарантира оставането му, се смята за изключително малко вероятен.

С оглед на предстоящото напускане на Арбелоа, големият въпрос е кой ще бъде неговият наследник. Името на Дидие Дешан, чийто договор с френския национален отбор изтича след Световното първенство, беше споменато, но негов наследник при "петлите" се очаква да бъде Зинедин Зидан, което прави невъзможно трето завръщане на френския треньор в Реал Мадрид. Името на Зидан беше обмисляно след напускането на Шаби Алонсо, но хипотезата така и не набра сила.

Основната алтернатива за треньорския пост на "белия балет" е Юрген Клоп. Реал Мадрид вече се е опитвал да го привлече в миналото, за да наследи Карло Анчелоти, като дори му е предложил финансово неустоима оферта, "празен чек" в буквалния смисъл. Тогава обаче германският треньор предпочете да заеме позицията на спортен консултант в Ред Бул, с мисията да наблюдава привличането на таланти за клубове като РБ Лайпциг и РБ Залцбург.

Въпреки че Клоп по-рано изрази намерение да не се връща към треньорската професия, сега се появяват слухове, че може да е отворен да приеме ново предизвикателство, дори ако това означава да изостави настоящия си проект в Ред Бул.

Следвай ни:

Снимки: Imago