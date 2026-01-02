Рюдигер помага на деца в Сиера Леоне

Защитникът на Реал Мадрид и германския национален отбор Антонио Рюдигер използва коледната пауза, за да посети своята историческа родина – Сиера Леоне, откъдето произхожда майка му.

По време на едноседмичния си престой футболистът организира благотворителна визита, фокусирана върху подкрепата на местната общност. Във Фрийтаун, столицата на страната, той беше домакин на коледен обяд за над 200 души с увреждания. Събитието включваше раздаване на топла храна и стоки от първа необходимост.

„Може да съм мюсюлманин, но за мен това не е свързано с религия, а с човечност. Коледа е време за любов, състрадание и щедрост. Никой не трябва да се чувства отхвърлен или забравен. Да споделя храната си с тези, които преминават през трудности, означава много за мен. Много хора се чувстват изоставени. Исках те да знаят, че са забелязани и имат значение“, заяви Рюдигер.

В столицата бранителят проведе среща с параатлети и защитници на правата на хората с увреждания. Той предложи на германския посланик в Сиера Леоне, Паскал Рихтер, да проучи възможностите за сътрудничество между неговата фондация и местните власти, особено в подкрепа на образователните институции.

Футболистът посети и окръг Коно в източната част на страната. Там неговата фондация, в партньорство с Under Armour, подкрепи над 350 млади футболисти от местни академии, като им предостави екипи, нови топки и тренировъчно оборудване. Освен това фондацията направи голямо дарение на медикаменти за местната държавна болница.

По време на едно от събитията в окръг Коно Рюдигер се срещна с деца в риск, предимно момичета, и обеща да им окаже подкрепа в образованието, осигурявайки им всичко необходимо за учебния процес.