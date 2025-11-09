Реал Мадрид сложи на пауза преговорите с Рюдигер

Договорът между Антонио Рюдигер (32 години) и Реал Мадрид изтича в края на този сезон, а преговорите за подновяването му бяха временно прекратени по взаимно съгласие.

Разговорите между лидера в Испания и агентите на Рюдигер относно удължаването на престоя на германския защитник на „Сантиаго Бернабеу“ започнаха преди няколко месеца, като изходът изглеждаше ясен – нов договор за „Тони“. Въпреки това, тези дискусии бяха поставени на пауза, като и двете страни взеха това решение по взаимно съгласие, съобщава вестник MARCA.

Този медицински проблем не позволи на германския национал да играе в последните 12 мача на „галактическите“ във всички турнири, като последното му участие в официален мач беше на 7 септември, с екипа на „Маншафта“ (победа с 3:1 срещу Ирландия в квалификациите за Световното първенство през 2026 г.).Според информацията от цитирания източник, причината за отлагането на преговорите е мускулната травма, получена от Рюдигер през септември.

Освен това, Рюдигер ще пропусне и мача на Реал този уикенд (гостуване на Райо Валекано), като Чаби Алонсо ще може да разчита отново на защитника след новата пауза, предизвикана от мачовете на националните отбори.

Така, ръководството на „белите“ предложи на играча преговорите за удължаване на договора да се проведат едва след като той отново бъде „100% във форма“, а германецът напълно се съгласи.

32-годишният защитник подписа с отбора от „Сантиаго Бернабеу“ през 2022 г., пристигайки като свободен агент след раздялата с Челси, и оттогава германецът е ключов играч в защитата на „галактическите“, участвайки активно в спечелването на не по-малко от осем трофея, сред които Шампионска лига и титла в Ла Лига.

Освен това, и след назначаването на Шаби Алонсо начело на отбора, Рюдигер запази титулярното си място в Реал Мадрид, но мускулната травма, която получи през септември, даде шанс и на други топ защитници, като Милитао или Алаба, да получат повече минути заедно с младия Дийн Хайсен в центъра на защитата на „белите“, а техните изяви бяха изключително солидни през последния период.

Така на Рюдигер ще му бъде доста трудно да се върне в стартовия състав, но въпреки това германецът не отказва конкуренцията и желае удължаване на договора – мисъл, която споделят и членовете на ръководството на „Сантяго Бернабеу“, които са доволни от изявите му с екипа на мадридчани, съобщава испанският печат.

Въпреки това, в случай че не постигне ново споразумение с Реал Мадрид, германският защитник може да се завърне на „Стамфорд Бридж“, като британските журналисти от Caught Offside твърдят, че Енцо Мареска би искал опитния футболист в състава на „сините“ от следващия сезон.

15 милиона евро е пазарната стойност на Антонио Рюдигер в момента, според Transfermarkt

