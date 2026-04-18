Пламен Андреев дебютира с победа за Лех (Познан)

Пламен Андреев най-накрая записа дебюта си за Лех (Познан). Българският страж бе титуляр за своя клуб в гостуването на Погон (Шчечин) от 29-ия кръг. Тимът му спечели срещата с 2:1 и записа изключително ценни три точки в актива си.

Антони Козубал даде преднина на Лех в 35-ата минута, а Луис Палма удвои в 62-рата минута.

Домакините върнаха един гол в 80-ата минута, дело на Пол Мукайру, но не успяха да направят нищо повече.

С тази победа Лех се откъсна на върха в класирането с 49 точки. Погон остава на 14-ата позиция с 37 точки в актива си.