Отборът на Рупанов отстрани този на Пламен Андреев за Купата на Полша

  • 5 март 2026 | 00:23
  • 327
  • 0
Отборът на Рупанов отстрани този на Пламен Андреев за Купата на Полша

Гурник (Забже) победи с 1:0 Лех (Познан) като гост в срещата между двата тима от 1/4-финалите за Купата на Полша. Това можеше да е пряк сблъсък между двамата бивши левскари Пламен Андреев и Борислав Рупанов, но и двамата не взеха участие за своите отбори.

Голът за Гурник отбеляза Лукаш Садилек в 41-вата минута, след като комбинира с Икия Дими в наказателното поле и заби кълбото под напречната греда с мощен шут.

Лех можеше да се върне в мача в 78-ата минута, но Жоел Перейра пропусна дузпа.

В крайна сметка Гурник си осигури място на 1/2-финалите на турнира, където са още Катовице и Завиша (Бидгош). Последният полуфиналист ще бъде определен между Авиа (Швидник) и Ракув (Честохова) в четвъртък. Жребият за полуфиналите пък е в петък.

