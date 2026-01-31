Пламен Андреев изгледа от пейката загуба на Лех

Лех (Познан) загуби с 1:3 домакинството си на Лехия (Гданск) от 19-ия кръг на полската Екстракласа. Пламен Андреев обаче остана на пейката и не се появи на терена в този мач.

Гостите поведоха в резултата още във 2-рата минута с гол на Томаш Нойгебауер.

Лех възстанови равенството в 26-ата минута чрез Али Голизадех и равенството се запази до края на първата част.

През второто полувреме обаче Лехия изкоа победата си, благодарение на автогол на Антонио Милич в 47-ата минута и попадение на Томаш Бобчек в 55-ата минута.

Това поражение остави Лех на 8-ото място с 26 точки. Лехия пък се изкачи до 10-ата позиция с 23 точки. Водач е Гурник (Забже) с 33 точки.