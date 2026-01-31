Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Пламен Андреев изгледа от пейката загуба на Лех

Пламен Андреев изгледа от пейката загуба на Лех

  • 31 яну 2026 | 23:33
  • 1592
  • 3
Пламен Андреев изгледа от пейката загуба на Лех

Лех (Познан) загуби с 1:3 домакинството си на Лехия (Гданск) от 19-ия кръг на полската Екстракласа. Пламен Андреев обаче остана на пейката и не се появи на терена в този мач.

Гостите поведоха в резултата още във 2-рата минута с гол на Томаш Нойгебауер.

Лех възстанови равенството в 26-ата минута чрез Али Голизадех и равенството се запази до края на първата част.

През второто полувреме обаче Лехия изкоа победата си, благодарение на автогол на Антонио Милич в 47-ата минута и попадение на Томаш Бобчек в 55-ата минута.

Това поражение остави Лех на 8-ото място с 26 точки. Лехия пък се изкачи до 10-ата позиция с 23 точки. Водач е Гурник (Забже) с 33 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 8662
  • 18
Краковия и Минчев се доближават до лидерите

Краковия и Минчев се доближават до лидерите

  • 2 фев 2026 | 22:04
  • 549
  • 0
Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

  • 2 фев 2026 | 21:35
  • 2489
  • 0
Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас с рекорден трансфер

  • 2 фев 2026 | 21:33
  • 2885
  • 1
Селтик привлече австрийски национал

Селтик привлече австрийски национал

  • 2 фев 2026 | 21:27
  • 785
  • 1
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 23:48
  • 97035
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 2970
  • 23
Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

Затвориха пазарите в Англия, Италия, Германия и Франция - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 23:48
  • 97035
  • 20
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 38016
  • 213
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 11415
  • 124
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 39016
  • 113
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 11894
  • 12