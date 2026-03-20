Отборът на Пламен Андреев бе близо до сензацията срещу Шахтьор (Донецк)

Лех (Познан) изигра страхотен мач и бе близо до сензацията в реванша срещу Шахтьор (Донецк) от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Поляците спечелиха с 2:1, но малко не им достигна да вземат по-изразителна победа и да направят обрат след поражението с 1:3 в първата среща. Все пак украйнският гранд показа класата си и с общ резултат 4:3 продължава напред.

Българският вратар на гостите Пламен Андреев отново не получи шанс и изгледа мача от резервната скамейка.

Лех поведе в 13-тата минута, когато Михаел Ишак се разписа с глава.

В 45-ата минута поляците получиха дузпа за игра с ръка на защитник и отново Ишак се нае с отговорността да изпълни наказателния удар и бе точен за 0:2, с което изравни и резултата от двата мача.

Съставът от Познан вкара и трети гол чрез Гисли Тордарсон в 59-ата минута, но той не бе признат заради засада.

Късметът тотално обърна гръб на гостите н 67-ата минута, когато Жоао Мутиньо си отбеляза автогол за 1:2 и този гол се оказа решаващ за крайния успех на Шахтьор в общия сблъсък.

Така украинците трябваше да потреперят, но все пак намериха място на 1/4-финалите на турнира. Там ги очаква среща с АЗ Алкмаар.