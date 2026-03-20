  Отборът на Пламен Андреев бе близо до сензацията срещу Шахтьор (Донецк)

Отборът на Пламен Андреев бе близо до сензацията срещу Шахтьор (Донецк)

Отборът на Пламен Андреев бе близо до сензацията срещу Шахтьор (Донецк)

Лех (Познан) изигра страхотен мач и бе близо до сензацията в реванша срещу Шахтьор (Донецк) от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Поляците спечелиха с 2:1, но малко не им достигна да вземат по-изразителна победа и да направят обрат след поражението с 1:3 в първата среща. Все пак украйнският гранд показа класата си и с общ резултат 4:3 продължава напред.

Българският вратар на гостите Пламен Андреев отново не получи шанс и изгледа мача от резервната скамейка.

Лех поведе в 13-тата минута, когато Михаел Ишак се разписа с глава.

В 45-ата минута поляците получиха дузпа за игра с ръка на защитник и отново Ишак се нае с отговорността да изпълни наказателния удар и бе точен за 0:2, с което изравни и резултата от двата мача.

Съставът от Познан вкара и трети гол чрез Гисли Тордарсон в 59-ата минута, но той не бе признат заради засада.

Късметът тотално обърна гръб на гостите н 67-ата минута, когато Жоао Мутиньо си отбеляза автогол за 1:2 и този гол се оказа решаващ за крайния успех на Шахтьор в общия сблъсък.

Така украинците трябваше да потреперят, но все пак намериха място на 1/4-финалите на турнира. Там ги очаква среща с АЗ Алкмаар.

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

