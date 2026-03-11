Популярни
  3. Лех (Познан) се похвали, че Пламен Андреев е повикан в младежкия национален отбор на България

Полският шампион Лех (Познан) се похвали, вратарят им Пламен Андреев е повикан в младежкия национален отбор на България (до 21 години) за Европейските квалификации с Гибралтар и Азербайджан.

"Това е първата покана за Андреев за националния тим на страната си, откакто играе за Лех (Познан). Вратарят на Лех ще направи 12-ия си мач за националния отбор до 21 години през март и четвъртия в текущите квалификации за Европейско първенство. Българският отбор до 21 години ще изиграе два мача през следващите дни: първо ще се изправи срещу Гибралтар като гост на 27 март, а четири дни по-късно ще бъде домакин на Азербайджан у дома“, пише на страницата на полските шампиони.

