  1. Sportal.bg
  2. Купа на краля
  3. Пламен Андреев пропусна възможността да се изправи срещу Барселона за Купата на краля

Пламен Андреев пропусна възможността да се изправи срещу Барселона за Купата на краля

  • 7 яну 2026 | 14:58
  • 1343
  • 1
Пламен Андреев пропусна възможността да се изправи срещу Барселона за Купата на краля

Днес беше изтеглен жребият за осминафиналите на Купата на краля, които ще се изиграят през следващата седмица между 13 и 15 януари в една среща, като ще бъде налична възможността за употреба на ВАР. Победителите се класират за четвъртфиналите, които ще се проведат около 4 февруари.

Този път имаше нововъведение в правилата, според което четирите участника в минитурнира за Суперкупата на Испания: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао, бяха в отделна урна и така не можеха да изтеглят елитен тим за свой съперник. Така всички те ще срещнат опоненти от по-долните нива на испанския футбол, като ще бъдат в ролята на гости в своите мачове. Каталунците, които са носители на трофея, ще играят с довчерашния отбор на българския вратар Пламен Андреев, а именно Расинг Сантандер, който е лидер в Ла Лига 2. Противник на “Кралския клуб” е Албасете, който се бори за оцеляването си във втора дивизия. “Дюшекчиите” се паднаха с борещия се за промоция в Ла Лига Депортиво Ла Коруня. Баските изтеглиха друг съперник от второто ниво - Леонеса, а последният представител от тази дивизия - Бургос, ще е домакин на Валенсия. Така се оформиха само три двойки между елитни отбори: Бетис - Елче, Реал Сосиедад - Осасуна и Алавес - Райо Валекано.

