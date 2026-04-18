Компани гарантира, че евентуално спечелване на титлата утре няма да разсея Байерн

Венсан Компани заяви, че ще продължи работата си както обикновено и според предварителния план, дори ако Байерн (Мюнхен) спечели титлата на Германия утре. Баварският гранд има преднина от 12 точки на върха над Борусия (Дортмунд) и може да се поздрави предсрочно с титлата, ако победят Щутгарт в неделя, а "жълто-черните" не спечелят в Хофенхайм, като е възможно дори само равен да стига за рекордна 35-а титла.
Отборът на Компани има много повече от спечелването на титлата в мислите си, тъй като в сряда им предстои полуфинал за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен), както и грандиозен сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига с Пари Сен Жермен.
„Играчите вече казаха, че след мача ще насочат вниманието си директно към Леверкузен, независимо какво ще се случи утре. Всички можем да живеем с това, че трябва да чакаме още малко, за да празнуваме“, каза Компани на пресконференция.
„Скоро ще стане ясно колко често ще празнуваме и колко мащабно. Искаме да победим Щутгарт и да продължим по план. Титлата играе роля за нас само в края на сезона, когато получаваме „сребърната салатиера“ в ръцете си“, допълни младият наставник.
Байерн се намира в отлична форма, тъй като спечели последните си шест мача във всички турнири, в това число и два срещу Реал (Мадрид) в Шампионската лига. Те също така спечелиха пет от последните си шест мача срещу Щутгарт, включително успех с 5:0 като гост през декември, но „швабите“ влизат в мача с голяма увереност, защото са трети в момента и искат да нанесат поражение на Байерн.
Компани добави: „Играем срещу един от най-трудните противници. Очаквам физически сблъсъци в мача. Щутгарт може да ни застрашат и с дълги топки, и с физически сблъсъци. Имат втората най-добра атака в Бундеслигата“, каза бившият защитник на Белгия.
„Това е добър мач за феновете. Ще се случат много интересни неща на терена, иска ми се да вярвам“, каза още треньорът на лидерите. Ленарт Карл, Том Бишоф и Свен Улрайх ще пропуснат мача поради контузии", каза още Компани.
Спортният директор Кристоф Фройнд, междувременно, е уверен, че Байерн няма да се сблъска с никакви ограничения за посещаемост на домакинския си мач с ПСЖ, след като УЕФА започна дисциплинарно производство срещу клуба. Редица фенове се покатериха през бариери и нараниха няколко фотографи на „Алианц Арена“, докато празнуваха победата на Байерн срещу Реал в сряда.
Фройнд каза: „Беше екстремна ситуация, но УЕФА знае, че това е един от най-безопасните стадиони. Предполагаме, че „ще можем да се насладим на пълен стадион срещу ПСЖ“.
Снимки: Imago