Компани гарантира, че евентуално спечелване на титлата утре няма да разсея Байерн

Венсан Компани заяви, че ще продължи работата си както обикновено и според предварителния план, дори ако Байерн (Мюнхен) спечели титлата на Германия утре. Баварският гранд има преднина от 12 точки на върха над Борусия (Дортмунд) и може да се поздрави предсрочно с титлата, ако победят Щутгарт в неделя, а "жълто-черните" не спечелят в Хофенхайм, като е възможно дори само равен да стига за рекордна 35-а титла.

Отборът на Компани има много повече от спечелването на титлата в мислите си, тъй като в сряда им предстои полуфинал за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен), както и грандиозен сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига с Пари Сен Жермен.

• Celebrations after tomorrow's game (if the title is secured) or immediate focus on Leverkusen?



Kompany: "The players have already said that they'll turn their attention straight to Leverkusen after the game, regardless of what happens. We can all live with having to wait a… pic.twitter.com/ASVgDmxiwW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 18, 2026

„Играчите вече казаха, че след мача ще насочат вниманието си директно към Леверкузен, независимо какво ще се случи утре. Всички можем да живеем с това, че трябва да чакаме още малко, за да празнуваме“, каза Компани на пресконференция.

„Скоро ще стане ясно колко често ще празнуваме и колко мащабно. Искаме да победим Щутгарт и да продължим по план. Титлата играе роля за нас само в края на сезона, когато получаваме „сребърната салатиера“ в ръцете си“, допълни младият наставник.

Vincent Kompany on Stuttgart and the possibility of securing the title tomorrow: "The title only matters at the end of the season. We're playing against one of our toughest opponents. Looking at the recent matches, they've always been very close. I expect a physical game.… pic.twitter.com/NOvxjZpayC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 18, 2026

Байерн се намира в отлична форма, тъй като спечели последните си шест мача във всички турнири, в това число и два срещу Реал (Мадрид) в Шампионската лига. Те също така спечелиха пет от последните си шест мача срещу Щутгарт, включително успех с 5:0 като гост през декември, но „швабите“ влизат в мача с голяма увереност, защото са трети в момента и искат да нанесат поражение на Байерн.

Kompany on the personnel: "Lennart Karl, Tom Bischof and Sven Ulreich are out. The rest are available" pic.twitter.com/OAgcTN0ARk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 18, 2026

Компани добави: „Играем срещу един от най-трудните противници. Очаквам физически сблъсъци в мача. Щутгарт може да ни застрашат и с дълги топки, и с физически сблъсъци. Имат втората най-добра атака в Бундеслигата“, каза бившият защитник на Белгия.

„Това е добър мач за феновете. Ще се случат много интересни неща на терена, иска ми се да вярвам“, каза още треньорът на лидерите. Ленарт Карл, Том Бишоф и Свен Улрайх ще пропуснат мача поради контузии", каза още Компани.

Freund again on UEFA's investigation: "We're not too worried. Our contact with UEFA is good and close, it has always been throughout the season, also with Jan-Christian Dreesen. UEFA knows what they have with the Allianz Arena. It was an extreme situation, but UEFA knows it's one… pic.twitter.com/0VghtDCykL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 18, 2026

Спортният директор Кристоф Фройнд, междувременно, е уверен, че Байерн няма да се сблъска с никакви ограничения за посещаемост на домакинския си мач с ПСЖ, след като УЕФА започна дисциплинарно производство срещу клуба. Редица фенове се покатериха през бариери и нараниха няколко фотографи на „Алианц Арена“, докато празнуваха победата на Байерн срещу Реал в сряда.

Фройнд каза: „Беше екстремна ситуация, но УЕФА знае, че това е един от най-безопасните стадиони. Предполагаме, че „ще можем да се насладим на пълен стадион срещу ПСЖ“.

