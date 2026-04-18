  Компани гарантира, че евентуално спечелване на титлата утре няма да разсея Байерн

Компани гарантира, че евентуално спечелване на титлата утре няма да разсея Байерн

Венсан Компани заяви, че ще продължи работата си както обикновено и според предварителния план, дори ако Байерн (Мюнхен) спечели титлата на Германия утре. Баварският гранд има преднина от 12 точки на върха над Борусия (Дортмунд) и може да се поздрави предсрочно с титлата, ако победят Щутгарт в неделя, а "жълто-черните" не спечелят в Хофенхайм, като е възможно дори само равен да стига за рекордна 35-а титла.

Отборът на Компани има много повече от спечелването на титлата в мислите си, тъй като в сряда им предстои полуфинал за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен), както и грандиозен сблъсък от осминафиналите на Шампионската лига с Пари Сен Жермен.

„Играчите вече казаха, че след мача ще насочат вниманието си директно към Леверкузен, независимо какво ще се случи утре. Всички можем да живеем с това, че трябва да чакаме още малко, за да празнуваме“, каза Компани на пресконференция.

„Скоро ще стане ясно колко често ще празнуваме и колко мащабно. Искаме да победим Щутгарт и да продължим по план. Титлата играе роля за нас само в края на сезона, когато получаваме „сребърната салатиера“ в ръцете си“, допълни младият наставник.

Байерн се намира в отлична форма, тъй като спечели последните си шест мача във всички турнири, в това число и два срещу Реал (Мадрид) в Шампионската лига. Те също така спечелиха пет от последните си шест мача срещу Щутгарт, включително успех с 5:0 като гост през декември,  но „швабите“ влизат в мача с голяма увереност, защото са трети в момента и искат да нанесат поражение на Байерн.

Компани добави: „Играем срещу един от най-трудните противници. Очаквам физически сблъсъци в мача. Щутгарт може да ни застрашат и с дълги топки, и с физически сблъсъци. Имат втората най-добра атака в Бундеслигата“, каза бившият защитник на Белгия.

„Това е добър мач за феновете. Ще се случат много интересни неща на терена, иска ми се да вярвам“, каза още треньорът на лидерите. Ленарт Карл, Том Бишоф и Свен Улрайх ще пропуснат мача поради контузии", каза още Компани.

Спортният директор Кристоф Фройнд, междувременно, е уверен, че Байерн няма да се сблъска с никакви ограничения за посещаемост на домакинския си мач с ПСЖ, след като УЕФА започна дисциплинарно производство срещу клуба. Редица фенове се покатериха през бариери и нараниха няколко фотографи на „Алианц Арена“, докато празнуваха победата на Байерн срещу Реал в сряда.

Фройнд каза: „Беше екстремна ситуация, но УЕФА знае, че това е един от най-безопасните стадиони. Предполагаме, че „ще можем да се насладим на пълен стадион срещу ПСЖ“.

Снимки: Imago

