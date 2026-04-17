Себастиан Хьонес е оптимист преди гостуването в Мюнхен

Треньорът на Щутгарт Селастиан Хьонес заяви, че тимът му "ще направи всичко възможно да спечели нещо" от гостуването си на Байерн (Мюнхен) в неделя, като това може да се окаже шампионски мач за баварците.

"Имаме нужда от смелост, вяра и ефективност в атака", каза Хьонес на пресконференцията си днес.

"Искаме да изиграем нашия мач в Мюнхен. Няма да видим напълно променен отбор, ще променим някои неща в някои фази от играта", добави той.

Треньорът няма да може да разчита на наказания нападател Дениз Ундав, но не разкри кой ще го замести.

Байерн ще спечели титлата, ако победи Щутгарт в неделя и Борусия (Дортмунд) загуби точки срещу Хофенхайм предишния ден.

Хьонес похвали изключителния сезон на Байерн, който включваше и драматичната победа срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига.