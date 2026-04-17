Себастиан Хьонес е оптимист преди гостуването в Мюнхен

  17 апр 2026 | 21:16
Треньорът на Щутгарт Селастиан Хьонес заяви, че тимът му "ще направи всичко възможно да спечели нещо" от гостуването си на Байерн (Мюнхен) в неделя, като това може да се окаже шампионски мач за баварците.

"Имаме нужда от смелост, вяра и ефективност в атака", каза Хьонес на пресконференцията си днес.

"Искаме да изиграем нашия мач в Мюнхен. Няма да видим напълно променен отбор, ще променим някои неща в някои фази от играта", добави той.

Треньорът няма да може да разчита на наказания нападател Дениз Ундав, но не разкри кой ще го замести. 

Байерн ще спечели титлата, ако победи Щутгарт в неделя и Борусия (Дортмунд) загуби точки срещу Хофенхайм предишния ден. 

Хьонес похвали изключителния сезон на Байерн, който включваше и драматичната победа срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига.  

Сасуоло нанесе нов удар по амбициите на Комо за участие в ШЛ

Сасуоло нанесе нов удар по амбициите на Комо за участие в ШЛ

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 413
  • 0
Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

  • 17 апр 2026 | 21:30
  • 424
  • 0
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1200
  • 2
Ювентус преподписа със своя капитан

Ювентус преподписа със своя капитан

  • 17 апр 2026 | 20:40
  • 1135
  • 0
Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

  • 17 апр 2026 | 20:14
  • 867
  • 2
Борнемут избра своя бъдещ мениджър

Борнемут избра своя бъдещ мениджър

  • 17 апр 2026 | 19:58
  • 3887
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 63085
  • 206
Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

  • 17 апр 2026 | 17:58
  • 21009
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 69662
  • 33
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 31149
  • 38
Интер 0:0 Каляри

Интер 0:0 Каляри

  • 17 апр 2026 | 21:47
  • 1200
  • 2
Дъжд от голове във Втора лига

Дъжд от голове във Втора лига

  • 17 апр 2026 | 21:21
  • 42080
  • 50