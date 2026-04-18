"Кралят на асистенциите" Димарко на крачка от рекорда

Нишката е „нерадзура“ и свързва различни сезони, лица, държави и… крака. От десния крак на Папу Гомес във версията му с Аталанта до левия крак на Федерико Димарко, способен да влезе в историята: подаването му към Маркюс Тюрам беше неговата 15-а асистенция в Серия "А" за Интер.

Толкова имаше и Луис Алберто през ковид сезона, съобщава "Гадзета дело спорт". Само един по-малко от постижението на Гомес (16 асистенции) през 2019/20, когато той захранваше Йосип Иличич и Луис Муриел и останалите пред вратата. Сега Димарко има пет мача, за да го изпревари и да оглави сам класацията по асистенции.

Числата на Димаш (така му казват на галено феновете и съотборниците) са като на чисто крило. В първенството той е „защитникът“ (в кавички, предвид ролята му на терена) с най-много създадени положения, най-много центрирания, най-много големи шансове и т.н. Левият му крак наказа редица отбори: Каляри, Комо, Пиза, Лече, Лацио, дори три пъти Сасуоло при победата с 5:0 в Реджо Емилия. Също така срещу Болоня, Кремонезе и Ювентус.

Между 23 януари и 21 февруари той направи осем асистенции в пет мача, като добави и гол. Зад този подем стои Кристиан Киву – човекът, който го „рестартира“ след слаб край на миналия сезон, включително финал в Шампионската лига, изпълнен с грешки.

Откакто Киву пое нещата, Димарко играе повече и изкарва мачовете до край: този сезон е бил на терена през всичките 90 минути в 24 от 40 срещи, а в още осем е сменян едва в последните 15 минути. Пълно възстановяване.

Представянето на Димарко личи ясно в цифрите: той е първият защитник от 2004 г. насам, който преминава границата от 20 участия в голове в един сезон в Серия А (6 гола и 16 асистенции).

След последния мач италианският национал прегърна Киву, съотборниците си и приятеля си Тюрам, а след това запя под трибуните: "Лидерът се откъсва".

Интер уверено върви към 21-вата си титла. Втора за Феде. Остават му само още два паса, за да изпревари Папу Гомес, обобщават от "Гадзета дело спорт".

Следвай ни:

Снимки: Imago