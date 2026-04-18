Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

Киву: Бяхме бавни до почивката, но след първия гол се забавлявахме

  • 18 апр 2026 | 02:52
  • 91
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву е доволен, че отборът „се наслаждава на футбола си“ след категоричната победа с 3:0 над Каляри, но продължава да се въздържа от празненства за спечелването на Скудетото.

„Осъзнавахме колко важен е този мач. Имахме известни проблеми през първото полувреме, движехме топката твърде бавно и това позволи на Каляри да покрива пространствата много добре. След почивката разширихме играта, изнесохме нападателите по-напред и повишихме интензивността", коментира Киву.

„Наясно сме с тежката работа, която свършихме, и с това, което направихме, за да станем конкурентоспособни. Слава Богу, вече постигнахме целта за класиране в Шампионската лига пет кръга преди края, така че сега можем да гледаме напред и да се опитаме да бъдем конкурентни до самия край", продължи румънският специалист.

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

„В Европа не е лесно, тъй като се изправяш срещу отбори от определено ниво, особено тези от Премиър лийг, които харчат невероятни суми, за да се подсилват. Имаме хиляди примери за отбори, които са похарчили толкова много и въпреки това са открили, че това не е гаранция за успех в Шампионската лига", изтъкна Киву.

„Искаме да бъдем конкурентоспособни. Една от целите на всички клубове е да се класират за Шампионската лига, така че това наистина не е шега, защото всеки иска да участва в този турнир", добави наставникът на Интер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сасуоло нанесе нов удар по амбициите на Комо за участие в ШЛ

  • 17 апр 2026 | 21:32
  • 1236
  • 1
Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

  • 17 апр 2026 | 21:30
  • 1401
  • 0
Себастиан Хьонес е оптимист преди гостуването в Мюнхен

  • 17 апр 2026 | 21:16
  • 615
  • 0
  • 17 апр 2026 | 23:42
  • 4890
  • 8
Ювентус преподписа със своя капитан

  • 17 апр 2026 | 20:40
  • 1802
  • 0
Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

  • 17 апр 2026 | 20:14
  • 1466
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Макун се е договорил с турски гранд

  • 18 апр 2026 | 02:05
  • 1576
  • 11
Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

  • 17 апр 2026 | 17:55
  • 71886
  • 297
Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 23:51
  • 2295
  • 0
Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

  • 17 апр 2026 | 18:01
  • 73225
  • 36
Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

  • 17 апр 2026 | 17:45
  • 37024
  • 48
  • 17 апр 2026 | 23:42
  • 4890
  • 8