  • 17 апр 2026 | 03:29
Киву: Казваха, че ще завършим на осмо място и че ще ме уволнят след няколко кръга

Треньорът на Интер Кристиан Киву изнесе остра реч на пресконференцията преди мача с Каляри от 33-тия кръг на Серия "А". Неговият тим е лидер в класирането със 75 точки, с 9 повече от втория Наполи.

Киву беше попитан за иронията към Алегри от миналата седмица. Тогава румънският треньор каза: „Скудето? Ще направя като колегите си, които говорят за Шампионската лига: и ние се приближаваме към нашата цел“.

„Ако не разбираме иронията, да правим нещо друго. Много неща се приемат твърде сериозно. Беше шега. Винаги се е говорило за класиране за Шампионската лига. Не съм измислил нищо. Казах го с усмивка. Някой го прие твърде сериозно. Футболът е игра, трябва да го приемаме като такъв", обясни Киву.

„Мога да бъда всякакъв, но не съм глупав. Адаптирах се. Очакванията се промениха. Казваха, че съм неопитен треньор, че ще завършим на осмо място, че ще ме уволнят след няколко кръга и правеха списък с това кой ще дойде на мое място. Вместо това, продължихме напред благодарение на група мъже и момчета, които имаха амбицията да бъдат конкурентоспособни", заяви Киву.

"Постепенно нещата се промениха. Всичко започна след мача с Ювентус. Тогава всичко се превърна в медийно разпятие, както за Интер, така и за един играч на Интер. Тогава историята се промени. Никога не съм бил полемичен, никога не съм си слагал маска. Винаги съм се опитвал да не говоря за съдии и да поддържам баланс. Ако на някого не му харесва това, което казвам, дори и да остана последователен, това не е моя работа", добави румънецът.

Снимки: Gettyimages

