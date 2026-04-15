Легенда на Интер ще се жени, измайтапи се с Матеус: Не знае къде е Сицилия!

Бившият полузащитник Интер Никола Берти, който има над 300 мача за "нерадзурите", ще мине под венчилото след няколко дни. Вчера сребърният медалист от Мондиал'94 навърши 59 години, а в събота ще каже "да" на своята дългогодишна приятелка Хайет, от която има двама синове. Берти довери пред "Гадзета дело Спорт", че сватбата ще бъде в тесен приятелски кръг, като уточни, че от футболните хора е поканил единствено своя някогашен съотборник Алдо Серена, който обаче му отговорил, че няма да присъства.

"Ще се оженим на плажа в Сан Лоренцо, близо до Марцамеми в Сицилия. С Хайет сме заедно от много години, тя е майка на децата ми – Леонардо и Лоренцо. Много съм щастлив. Запознахме се в Сен Бартелми в Карибско море, където тя беше управител на най-красивия ресторант на острова. Тя е французойка, от алжирски произход. Знаеше, че съм бивш футболист, но по онова време тежах над 113 килограма и пушех пури. Мислех да се преместя да живея там, останах пет години. Накрая Хайет ме последва в Италия. Ако си бяхме разменили ролите, щях да остана на Карибите.

На тържеството ще има 30 гости. Искахме да се венчаем само сред приятели. От бившите ми съотборници поканих единствено Алдо Серена, с когото почиваме заедно в Сан Лоренцо от двайсет години. Той обаче ми каза, че не може да дойде и аз останах разочарован. Може би си прави шега с мен и ще се появи... Едно време феновете на Милан казваха, че с Алдо сме двойка. Бяхме им дразнители. Дали съм поканил друг от шампионския тим на Интер? Матеус ли? Какво, по дяволите, говорите! Лотар дори не знае къде е Сицилия.

Ще се оженим на плажа в 15:00 часа, а вечерта ще купонясваме при басейна. Да, знам нещичко за купоните. Живях почти десет години в апартамента на "Пиаца дел Либерти" в Милано: 250 квадратни метра, с тераса с изглед към "Дуомо". Ако стените можеха да говорят... Бях купонджия, имаше много съотборници и много миланисти. Дори Виали идваше от Торино. Скудетото? Какъв по-добър подарък от това! Шампионската титла вече е сигурна след миналия уикенд", каза легендарният играч на Интер.

Снимки: Imago