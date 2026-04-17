Интер 0:0 Каляри

Отборите на Интер и Каляри играят при резултат 0:0 на „Джузепе Меаца“ в късния мач от днешната програма на 33-тия кръг в Серия "А".

Кристиан Киву е предприел четири промени в стартовия си състав след успеха с 4:3 над Комо. На вратата обичайният титуляр Ян Зомер е заменен от Хосеп Мартинес. В защита отсъстват Франческо Ачерби и контузеният Алесандро Бастони, които са заместени съответно от Стефан де Фрай и Карлос Аугусто. Смяна има и в халфовата линия, където Хенрих Мхитарян е предпочетен пред Пьотър Жиелински. Атакуващият тандем обаче си остава същият: Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито. Гостите също са подредени в 3-5-2 с Дженаро Борели и Себастиано Еспозито в нападение.

Изненадващо първите четири удара в мача отидоха на сметката на гостите. Първите два бяха дело на Джанлука Гаетано и Себастиано Еспозито, но те бяха блокирани. След това халфът отново стреля, но го направи неточно, а след него с пропуск се отчете и Марко Палестра. Последваха два шута на Федерико Димарко за домакините, като първият не намери целта, а другият беше блокиран, което стана и при удар на Пио Еспозито.

Интер: Х. Мартинес, Аканжи, Де Фрай, Аугусто, Дъмфрис, Барела, Чалханоолу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Ф.П. Еспозито

Каляри: Каприле, Педро, Мина, Оберт, Палестра, Адопо, Гаетано, Сулемана, Родригес, Борели, С. Еспозито

Снимки: Gettyimages