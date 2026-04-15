  3. Киву близо до нов договор с Интер, ще получи повече власт при трансферите

Киву близо до нов договор с Интер, ще получи повече власт при трансферите

Наставникът на Интер Кристиан Киву е на път да спечели титлата в Серия А в първия си пълен сезон като старши треньор, а според италианския вестник Gazzetta dello Sport удължаването на договора му е близо и румънецът ще има по-голяма роля при решенията на клуба за трансферите в бъдеще. Киву стана старши треньор на Парма миналия февруари, а впоследствие Интер го назначи за заместник на Симоне Индзаги преди сезон 2025/2026.

Интер е бил ощетен с дузпа за Комо, призна съдийски шеф
Интер е бил ощетен с дузпа за Комо, призна съдийски шеф

Десет месеца по-късно Киву и Интер имат 9 точки преднина на върха във временното класиране в Серия А преди последните шест мача. Очаква се в края на сезона Кристиан Киву да бъде възнаграден с удължаване на договора до 2029-а или 2030 година при подобрени условия, с което потенциално заплатата му ще бъде удвоена. Занапред специалистът също така ще има по-голяма роля по отношение на трансферната политика на Интер, след като миналото лято изобщо не е имал думата за две от петте нови попълнения.

Снимки: Gettyimages

Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

Капитанът на Ювентус близо до нов договор

Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

