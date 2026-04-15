Киву близо до нов договор с Интер, ще получи повече власт при трансферите

Наставникът на Интер Кристиан Киву е на път да спечели титлата в Серия А в първия си пълен сезон като старши треньор, а според италианския вестник Gazzetta dello Sport удължаването на договора му е близо и румънецът ще има по-голяма роля при решенията на клуба за трансферите в бъдеще. Киву стана старши треньор на Парма миналия февруари, а впоследствие Интер го назначи за заместник на Симоне Индзаги преди сезон 2025/2026.

Десет месеца по-късно Киву и Интер имат 9 точки преднина на върха във временното класиране в Серия А преди последните шест мача. Очаква се в края на сезона Кристиан Киву да бъде възнаграден с удължаване на договора до 2029-а или 2030 година при подобрени условия, с което потенциално заплатата му ще бъде удвоена. Занапред специалистът също така ще има по-голяма роля по отношение на трансферната политика на Интер, след като миналото лято изобщо не е имал думата за две от петте нови попълнения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages