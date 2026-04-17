Интер едва ли ще сбърка срещу Каляри

Довечера от 21:45 часа стадион „Джузепе Меаца“ ще бъде арена на сблъсък с огромно значение и за двата края на класирането в Серия "А". Домакините от Интер влизат в двубоя като убедителен лидер със 75 точки от 32 мача. С евентуална победа момчетата на Кристиан Киву могат да увеличат преднината си пред втория Наполи на цели 12 точки.



От другата страна, Каляри заема 16-а позиция с 33 точки и се нуждае от всяка възможност за актив, за да се отдалечи от зоната на изпадащите.

Интер демонстрира изключителна резултатност, като в последния си мач надделя над Комо с драматичното 4:3. „Нерадзурите“ вече имат 75 отбелязани гола през сезона – най-доброто постижение в първенството. Формата им в последните пет мача включва две победи, две равенства и една загуба.



Каляри, под ръководството на Фабио Пизакане, наскоро успя да прекъсне серия от осем мача без победа, надделявайки над Кремонезе с 1:0. Въпреки това, статистиката на сардинци като гост остава притеснителна с едва три победи далеч от дома през кампанията.

Традицията е изцяло на страната на миланския гранд. Интер е в серия от 12 мача без загуба срещу този съперник, като е спечелил седем от последните осем срещи. Любопитен факт е, че Каляри е отборът, срещу който Интер е отбелязал най-много голове в историята на Серия "А" – общо 157.



В първия мач между двата тима по-рано този сезон Интер се наложи с 2:0 като гост с попадения на Лаутаро Мартинес и Франческо Пио Еспозито.

Големият отсъстващ за Интер е капитанът Лаутаро Мартинес, който лекува контузия. Извън сметките е и наказаният Петър Сучич, а защитникът Ян Бисек остава под въпрос. Кристиан Киву вероятно ще заложи на доказаната схема 3-5-2, като в предни позиции ще действат Маркюс Тюрам и младият Франческо Пио Еспозито.



В средата на терена Хакан Чалханоолу и Николо Барела ще дирижират играта, подпомагани по фланговете от Дъмфрис и Димарко.

Каляри пристига с доста кадрови проблеми. Контузени са опитният Леонардо Паволети, Рияд Идриси, Лука Мацители и Матиа Феличи. Очаква се Пизакане да използва формация 4-3-2-1 с дефанзивен „нисък блок“, разчитайки на контраатаки чрез Себастиано Еспозито и Дженаро Борели.



На вратата ще бъде Елия Каприле, който ще има тежката задача да спира мощната атака на домакините.

Треньорът на Интер Кристиан Киву подчерта преди мача, че ключовете към успеха са „смелост, характер и желание за доминация“. Тактически Интер ще разчита на широчината, осигурена от уинг-бековете, и на високата преса.



Каляри от своя страна ще се опита да затвори пространствата в центъра с трима вътрешни халфове и да използва физическото присъствие на Джери Мина в защита при статични положения.

