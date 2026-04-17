Майкъл Маси е станал "изкупителна жертва" след скандала в Абу Даби през 2021

Бившият рейс директор на Формула 1 Майкъл Маси получи силна подкрепа от свой бивш колега от ФИА относно действията ми по време на Гран При на Абу Даби през 2021, като австралиецът беше определен като „изкупителна жертва“ след уволнението му.

Маси беше отстранен от поста си във ФИА след финалното състезание за сезон 2021. В титаничната битка за титлата между Люис Хамилтън и Макс Верстапен, само пет обиколки преди края, Никола Латифи катастрофира, което доведе до излизането на кола за сигурност. Верстапен се възползва от възможността и влезе в бокса за свежи меки гуми.

Междувременно Хамилтън не спря и остана на пистата с износени твърди гуми, като между него и съперника му имаше пет затворени с обиколка коли. Първоначално беше даден сигнал, че на тези пет болида няма да бъде позволено да си върнат обиколката. Впоследствие обаче Маси промени това решение, като позволи само на петте коли между двамата претенденти да изпреварят колата за сигурност.

Това се случи в края на 57-ата обиколка. Според стандартните правила за кола за сигурност, състезанието трябваше да се поднови в края на следващата, 58-а обиколка, която обаче беше и последната. При рестарт зад кола за сигурност изпреварванията в същата обиколка не са разрешени.

В крайна сметка Верстапен изпревари Хамилтън, за да спечели състезанието и титлата за 2021. От Мерцедес незабавно подадоха протест до стюардите относно действията на Маси, но по-късно го оттеглиха. Разследване на ФИА установи „човешка грешка“ в действията на Маси и той беше отстранен от поста си на състезателен директор преди сезон 2022, като титлата на Верстапен беше официално потвърдена.

Въпреки това Нилс Витих, който беше заместник на Маси, а след това го замени след разследването, смята, че бившият му шеф „не е сгрешил толкова много“ и е бил превърнат в „изкупителна жертва“.

„От моя гледна точка Майкъл не сгреши толкова много - заяви Витих, който също беше отстранен от поста на състезателен директор преди Гран При на Лас Вегас през 2024, пред германското издание Formel1.de. - Правилникът не определяше всичко стриктно. Това, което направи, беше в рамките на правомощията му. Той имаше известна свобода на преценка как да използва колата за сигурност.

„Ключов фактор беше, че отборите, BRD и Формула 1 се бяха договорили – след много срещи – състезанията, ако е възможно, да завършват при зелен флаг. Никой не искаше състезание да приключва зад колата за сигурност.

„В Абу Даби ситуацията беше такава, че всяка намеса щеше да постави някого в неизгодно положение. Можеше да се развее червен флаг, но това изисква специфични условия като опасност за персонала или блокирана писта. Такъв не беше случаят. Така че червеният флаг не беше реален вариант.

„След това дойде въпросът със затворените с обиколка коли. Първоначално той каза, че няма да си върнат обиколката, после го позволи, но промени обичайната процедура, като не изчака допълнителна обиколка. Това беше в рамките на правомощията му според тогавашния правилник.

„Той на практика направи това, за което всички се бяха договорили: да създаде една последна състезателна обиколка. Това доведе до зрелищен финал, изпреварване, победител и подгласник. Можеше да се случи и обратното. Това е спорт.

„Късна кола за сигурност винаги е противоречиво решение. Феновете не харесват, когато тя решава състезанието, но това важи навсякъде. Независимо дали е в първата или в последната обиколка, някой печели, някой губи. Това е част от спорта.“

„Самото състезание в Абу Даби беше доста безинтересно до катастрофата на Латифи. Без нея щеше да е един праволинеен, може би дори скучен финал. Но заради инцидента и намесата, изведнъж всичко стана решаващо и това разстрои едната или другата група фенове.

„Хората по-късно казваха: „Можеше да развееш червен флаг, можеше да направиш това или онова.“ Да, можеше, но това щяха да бъдат непоследователни решения в сравнение с предишни състезания. А последователността е ключова.

„На срещи с отборите в началото на 2022 г. ги попитах директно: „Искате ли да спираме с червен флаг всеки малък инцидент?“ Те казаха „Не“. „Искате ли различни правила за последното състезание?“ Отново „Не“.

„Шампионатът не се решава само в едно състезание. Точките, загубени по-рано през сезона, имат също толкова голямо значение. И Хамилтън, и Верстапен имаха шансове да си осигурят титлата по-рано.“

„След разследването след Абу Даби, заключението изглеждаше, че Майкъл трябва да си тръгне – по същество намиране на изкупителна жертва.“

„Това, което беше наистина разочароващо – за много колеги и за мен – беше липсата на подкрепа от страна на ФИА за Майкъл. Това е нещо, което трябва да бъде ясно разкритикувано. Всички знаеха, че в екстремни ситуации ще бъдеш оставен сам.“

„В миналото, при Чарли Уайтинг, винаги имаше подкрепа от ръководството на ФИА – Макс Мозли стоеше твърдо зад него. Тази подкрепа вече я нямаше. И все още я няма. Това е една от причините вече да не съм състезателен директор във Формула 1."

Снимки: Gettyimages