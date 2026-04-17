Шефът на Уилямс: Сайнц може да ръководи отбор във Формула 1

Шефът на Уилямс Джеймс Ваулс засипа с похвали звездата на британския тим Карлос Сайнц за приноса към представянето на отбора във Формула 1.

Но този сезон Уилямс се представя доста по-слабо от очакваното – новата кола се оказа твърде тежка, а това е резултат на усилването на кокпита заради провала в краштестовете и Сайнц и Алекс Албон преследват лидерите в средата на колоната.

So it turns out drivers don't just jump in the car and go 🤯@FranColapinto takes us through those all-important checks before turning a wheel at track!#F1 https://t.co/m6FnIk5wYB pic.twitter.com/iXSYQwVJrO — Formula 1 (@F1) April 15, 2026

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

Заради тези трудности вече се появиха спекулации, че Сайнц може би е готов да се откаже от проекта на Уилямс и да си търси нов отбор, което може да се случи по-лесно от очакваното, ако Макс Верстапен реши да напусне Формула 1 в близко бъдеще и трансферната рулетка се завърти много по-силно от предвиденото.

„Карлос е невероятен – обясни Ваулс. – Той никога не остава зациклил на грешките, не критикува другите и не търси върху кого да прехвърли вината.

Оливър Беарман обвини Франко Колапинто за катастрофата в Япония

„За мен така най-добре изпъкват лидерските качества – когато нещата вървят зле. В такива моменти опознаваш много по-добре човека срещу теб.

„Карлос спокойно би могъл да ръководи отбор във Формула 1, бих му поверил този пост, уверен съм, че ще се справи. Той има всички необходими за това качества.“

Ръсел: Антонели направи перфектния старт на сезона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages