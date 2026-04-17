  3. Ръсел: Антонели направи перфектния старт на сезона

Ръсел: Антонели направи перфектния старт на сезона

  • 17 апр 2026 | 14:57
Джордж Ръсел призна, че съотборникът му в Мерцедес Андреа Кими Антонели е направил „перфектния старт на сезона“, след като спечели две от първите състезания и води в класирането.

Ръсел победи на старта на сезона в Мелбърн, после взе и победата в спринта в Шанхай, но пък италианецът спечели основното състезание в Китай, както и Гран При на Япония. В последните две надпревари Ръсел имаше технически проблеми (Китай) и колата за сигурност излезе в крайно неподходящ за него момент – Япония.

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?
Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

Но британецът е на мнение, че сезонът, който ни очаква е дълъг, въпреки че паднаха два кръга и похвали силния старт на Антонели.

„Андреа е неверотно бърз пилот – обясни Ръсел на спонсорско събитие на IWC в Женева. – Страхотно е, че той се състезава за Мерцедес. Още от миналата година той демонстрира, че има много скорост.

Промени в техническия департамент на Ред Бул
Промени в техническия департамент на Ред Бул

„Този сезон той направи невероятен и перфектен старт. Нямам търпение отново да се боря с него в следващите стартове. И двамата сме много мотивирани.

„Нямам търпение за Маями, аз имах малко лош късмет в Япония, но сезонът е много дълъг. Най-важното е, че разполагаме със страхотно бърз автомобил, това ми дава увереност. Тази мини почивка през април ни дава възможност да си отдъхнем и потърсим какво бихме могли да направим по-добре в следващите състезания.“

Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026
Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026
Снимки: Gettyimages

Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026

Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026

  • 15 апр 2026 | 20:28
  • 6487
  • 0
Шарл Леклер: Новите коли са забавни в състезанията, нужни са промени за квалификациите

Шарл Леклер: Новите коли са забавни в състезанията, нужни са промени за квалификациите

  • 15 апр 2026 | 19:40
  • 4719
  • 0
Формула 1 отново на "големия" екран през 2027 година

Формула 1 отново на "големия" екран през 2027 година

  • 15 апр 2026 | 18:46
  • 7090
  • 1
Алекс Маркес все още участва в развитието на Дукати, въпреки очаквания трансфер в КТМ

Алекс Маркес все още участва в развитието на Дукати, въпреки очаквания трансфер в КТМ

  • 15 апр 2026 | 18:27
  • 1861
  • 0
Валентино Роси: Аз разчистих пътя на Верстапен към GT състезанията

Валентино Роси: Аз разчистих пътя на Верстапен към GT състезанията

  • 15 апр 2026 | 17:58
  • 4266
  • 0
Наредиха Ландо Норис до Доналд Тръмп и Папа Лъв XIV

Наредиха Ландо Норис до Доналд Тръмп и Папа Лъв XIV

  • 15 апр 2026 | 16:38
  • 2620
  • 3
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 7072
  • 11
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 10003
  • 26
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 29049
  • 57
Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 12659
  • 7
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 4441
  • 0
Нови четири срещи във Втора лига днес

Нови четири срещи във Втора лига днес

  • 17 апр 2026 | 13:00
  • 27384
  • 18