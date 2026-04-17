Ръсел: Антонели направи перфектния старт на сезона

Джордж Ръсел призна, че съотборникът му в Мерцедес Андреа Кими Антонели е направил „перфектния старт на сезона“, след като спечели две от първите състезания и води в класирането.

Ръсел победи на старта на сезона в Мелбърн, после взе и победата в спринта в Шанхай, но пък италианецът спечели основното състезание в Китай, както и Гран При на Япония. В последните две надпревари Ръсел имаше технически проблеми (Китай) и колата за сигурност излезе в крайно неподходящ за него момент – Япония.

Kimi Antonelli joins a list of drivers who won again straight after their maiden win... 🏆



Alberto Ascari, Peter Collins, Bruce McLaren, Rene Arnoux, Nigel Mansell, Damon Hill, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc and Kimi Antonelli#F1 pic.twitter.com/Hhe7Xo0GFk — Formula 1 (@F1) April 14, 2026

Но британецът е на мнение, че сезонът, който ни очаква е дълъг, въпреки че паднаха два кръга и похвали силния старт на Антонели.

„Андреа е неверотно бърз пилот – обясни Ръсел на спонсорско събитие на IWC в Женева. – Страхотно е, че той се състезава за Мерцедес. Още от миналата година той демонстрира, че има много скорост.

„Този сезон той направи невероятен и перфектен старт. Нямам търпение отново да се боря с него в следващите стартове. И двамата сме много мотивирани.

„Нямам търпение за Маями, аз имах малко лош късмет в Япония, но сезонът е много дълъг. Най-важното е, че разполагаме със страхотно бърз автомобил, това ми дава увереност. Тази мини почивка през април ни дава възможност да си отдъхнем и потърсим какво бихме могли да направим по-добре в следващите състезания.“

Снимки: Gettyimages