Леклер прибави ретро мъник в колекцията си

Звездата на Ферари Шарл Леклер изненада феновете на Формула 1, след беше засечен зад волана на класически ФИАТ 500 – доста различен автомобил от тези, които вече са намерили място в гаража на пилота.

Леклер обаче е индивидуализирал мъника с матова боя и червени и бели линии, повтарящи флага на Монако и разбира се, Шарл е добавил на борда на колата състезателния си номер 16.

В същата цветова схема са три от потвърдените модели на Ферари, които Леклер притежава: 488 Pista Spider, Daytona SP3 и SF90 XX Stradale. Шарл притежава още коли, дело на Черните кончета: 812 Competizione Aperta, 275 GTB Series I и SUV-модела от Маранело Purosangue.

Снимки: Gettyimages