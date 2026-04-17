  3. Колтън Херта ще кара в четири тренировки за Кадилак

Колтън Херта ще кара в четири тренировки за Кадилак

  • 17 апр 2026 | 17:29
Дебютантът във Формула 2 Колтън Херта ще участва в 4 свободни тренировки във Формула 1 с тима на Кадилак, потвърди днес американският отбор.

Първото участие на звездата от Индикар ще е в Барселона през юни, другите три ще бъдат потвърдени по-късно в хода на сезона.

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

„Нямам търпение да седна в автомобила на Кадилак във Формула 1 – обясни Херта, който е тестпилот на тима. – Надявам се да мога да помогна на отбора и да съм полезен на Чеко и Валтери.

„Колтън си заслужи тази възможност, свободните тренировки, в които ще кара той ще му дадат възможност да се интегрира в отбора – допълни главният изпълнителен директор на отбора на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис. – Така той ще може да види как минава един уикенд от Формула 1 отвътре.“

Оливър Беарман обвини Франко Колапинто за катастрофата в Япония

След първия състезателен уикенд в Мелбърн Херта заема 10-ото място в класирането, в началото на май му предстои неговият и на тима домашен състезателен уикенд в Маями.

Промени в техническия департамент на Ред Бул
Снимки: Imago

Александър Томов: Отсечките в рали „Сиера Морена“ са трудни, но интересни

Ръсел: Антонели направи перфектния старт на сезона

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Промени в техническия департамент на Ред Бул

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Локомотив (Горна Оряховица) 2:2 Янтра, голово зрелище

Вихрушка от голове във Втора лига

