Колтън Херта ще кара в четири тренировки за Кадилак

Дебютантът във Формула 2 Колтън Херта ще участва в 4 свободни тренировки във Формула 1 с тима на Кадилак, потвърди днес американският отбор.

Първото участие на звездата от Индикар ще е в Барселона през юни, другите три ще бъдат потвърдени по-късно в хода на сезона.

It’s officially official! Colton Herta will make his Formula 1 debut in our upcoming FP1 session at the Barcelona-Catalunya Grand Prix 🤝 pic.twitter.com/VCzDJAYs5O — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 17, 2026

„Нямам търпение да седна в автомобила на Кадилак във Формула 1 – обясни Херта, който е тестпилот на тима. – Надявам се да мога да помогна на отбора и да съм полезен на Чеко и Валтери.

„Колтън си заслужи тази възможност, свободните тренировки, в които ще кара той ще му дадат възможност да се интегрира в отбора – допълни главният изпълнителен директор на отбора на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис. – Така той ще може да види как минава един уикенд от Формула 1 отвътре.“

След първия състезателен уикенд в Мелбърн Херта заема 10-ото място в класирането, в началото на май му предстои неговият и на тима домашен състезателен уикенд в Маями.

Следвай ни:

Снимки: Imago