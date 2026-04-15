Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026

Въпреки трудното начало на сезон 2026, отборът на Макларън няма да пренасочва своите усилия изцяло върху развитието на колата си за 2027 година.

Екипът от Уокинг не се ориентира най-добре при въвеждането на новите технически правила във Формула 1 и като чисто темпо в момента разполага с третата най-бърза кола зад Мерцедес и Ферари. В Япония обаче Оскар Пиастри направи много силно състезание, в което беше начело в откриващата фаза и контролираше събитията преди да бъде прескочен от Андреа Кими Антонели при излизането на колата на сигурността.

В крайна сметка австралиецът завърши втори на „Сузука“, с което донесе първия подиум на Макларън за сезона. А именно това негово представяне в Страна на изгряващото слънце като световния шампион Ландо Норис да мисли, че на този етап няма смисъл Макларън да развява белия флаг за сезон 2026.

„Въпреки че не започнахме сезона така, както ни се искаше, ние все още искаме да натиснем и да се борим за титлите. Няма да се предаваме и да насочваме нашия фокус върху следващата година. Не съм сигурен дали този подход някога е давал резултат.



„Има доста примери, в които не сме започвали добре сезона и впоследствие сме успявали да напреднем. Това се случи през 2023, 2024 и още, а сега ние сме по-силен отбор спрямо тогава. Били сме там, постигнали сме го, взели сме си поуки и аз вярвам, че този отбор знае как да го постигне отново. Предстои ни много здрава работа, но ние сме готови за нея“, заяви световният шампион.

Неговият съотборник Пиастри също нарисува положителна картинка и каза, че очаква Макларън да се бори редовно за победи в малко по-късен етап от сезона. Австралиецът обаче признава, че изоставането от Мерцедес все още е голямо и ще е нужно време, за да бъде заличено то.

„Уверен съм, че отборът ще се бори редовно за победи този сезон. В третия кръг, все още имаше разлика на финала, но ние успяхме да надскочим нашите очаквания и щяхме да имаме реален шанс за победата без колата на сигурността.



„Имаме още много работа за вършене, за да сме постоянно в челото, но заличаването на разликата от Мерцедес и по-доброто развитие спрямо другите е под нашия контрол. Този отбор е показал, че може да прави обрати, а сега стартираме от по-добра позиция спрямо предишни примери като 2024. Имам пълна вяра, че отборът ще направи всичко по силите си, за да ни отведе там и наистина се вълнувам да видим какво ще постигнем“, каза Пиастри.

Снимки: Gettyimages