Алекс Ринс: Все още има свободни места в MotoGP, чакам отговор

Алекс Ринс падна вчера в Гран При на Италия на “Муджело”, а след финала коментира, че 15 кръга преди края на договора му с Ямаха, той търси нови възможности, за да продължи кариерата си в MotoGP.

"Не разполагам с мотоциклет, който ми позволява да покажа пълния си потенциал. Какво ще стане догодина? Не знам - обясни 30-годишният испанец, който има зад гърба си 10 сезона в MotoGP. - Искам да остане в MotoGP, но времето лети.

The gap is still pretty close at the front 🔥#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/q33SeyOSRj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 31, 2026

“Аз съм спокоен, тъй като знам какво мога. Ако нищо не стане, животът продължава. Но все още има няколко свободни места в MotoGP, чакам отговор.”

С оглед на последните слухове, най-вероятно свободни места за догодина в MotoGP има в Тракхаус и Тех3. При американците се очаква, че Енеа Бастианини ще заеме едното място, но не се знае как върби битката за второто. А при сателитния тим на КТМ претенденти не липсват: Маверик Винялес, Брад Биндър, Лука Марини и Сена Аджиъс са смятани за тези с най-голям шанс.

Ринс коментира и отношенията в Ямаха, като вече се знае, че нито той, нито Фабио Куартараро ще останат в тима след края на сезон 2026. Смята се, че местата им ще заемат Хорхе Мартин и Ай Огура.

“Хубавото е, че имам много добри отношения с моя екип - обясни Ринс. - В тима нещата не са същите както преди, няма смисъл да лъжа. Сега видях истинските лица на някои хора. Но до края на сезона има още много състезания, аз обаче ще се опитам да остана максимално професионално настроен и ще се отнасям уважение към колегите ми. Така съм възпитан.”

Снимки: Gettyimages