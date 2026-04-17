Оливър Беарман обвини Франко Колапинто за катастрофата в Япония

Оливър Беарман отправи остри критики към Франко Колапинто, определяйки защитната му маневра по време на Гран При на Япония като „неприемлива“, след като тя доведе до тежък инцидент за пилота на Хаас. А само броени дни по-рано пилотите са се договорили да проявяват по-голямо внимание в битките на пистата заради безпрецедентните разлики в скоростта, породени от новите правила във Формула 1.

Пилотът на Хаас катастрофира тежко на завой „Лъжицата“ в 21 обиколка на „Сузука“, докато се опитваше да изпревари болида на Алпин. Ударът е бил със сила 50G, като това извади Беарман от състезанието.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Инцидентът, причинен от разлика в скоростта от приблизително 50 км/ч между двата автомобила, засили дебатите относно безопасността, свързана с изискванията за управление на енергията в новите регулации.

„Това е първият път в историята на Формула 1, или поне откакто аз си спомням, в който два болида, борещи се за позиция, имат толкова огромна разлика в скоростта - обясни Беарман в подкаста „Up To Speed“. - Това е един нежелан резултат от тези правила, но разликата беше 50 км/ч.

„Франко промени посоката си на движение пред мен, за да защити позицията си. Миналата година това щеше да е абсолютно на ръба, но вероятно приемливо при разлика от пет или десет километра в час. Но при 50 км/ч той не ми остави достатъчно място и трябваше да избегна много по-голям сблъсък.

„Когато той се премести наляво, движението беше малко, но при такава разлика в скоростта всяко движение е огромно. Така че имах късмет, че не го ударих. Щеше да е много, много по-лошо, ако го бях направил.“

Беарман изрази разочарованието си, че сблъсъкът се е случил въпреки проведените преди състезанието дискусии за това как най-добре да се смекчат опасните разлики в скоростта, присъщи на новите правила.

„Това е нещо, което обсъждахме в петък, което прави ситуацията още по-разочароваща - разкри 20-годишният пилот. - Казахме си помежду си: „Хайде, трябва да си даваме малко повече уважение. Да се защитаваме с малко повече аванс, защото разликите в скоростта са много по-големи, отколкото някога сме имали в нашия спорт“. И два дни по-късно се случва това, което за мен беше неприемливо. Трябва да изясним нещата помежду си, да имаме повече уважение един към друг, защото наистина не бях доволен от действието му.“

Британският пилот се отърва от инцидента без фрактури, което беше потвърдено от рентгенови снимки в медицинския център на пистата, въпреки че се нуждаеше от помощта на маршалите, докато накуцваше, след като излезе от колата. Въпреки тежкия удар Беарман потвърди, че е готов да Гран При на Маями в началото на май.

Шефът на отбора на Хаас, Аяо Комацу, обаче защити Колапинто и приписа инцидента на правилата, а не на грешка на пилота.

„Вината изобщо не е негова, просто ние използваме повече енергия там. Така че дори в нормални обиколки имахме предимство от 20 км/ч - обясни Комацу. - А в този случай разликата нарасна на 50 км/ч."

На въпрос дали инцидентът е резултат от комбинация между грешка на пилота и новите правила, Комацу отговори: „„Грешка“ е твърде силна дума, честно казано. Може да се каже „малка грешна преценка“, но тази скорост на сближаване е плашеща.“

ФИА прегледа инцидента и прецени, че не са необходими допълнителни действия. От Алпин излязоха с изявление, в което подчертаха, че разликите в скоростта са присъщи на болидите от 2026 г.

Мениджмънтът на Колапинто също защити аржентинеца, заявявайки, че той „не е виновен“ и че инцидентът е „следствие от новите правила за управление на енергията“.

Снимки: Gettyimages