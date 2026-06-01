  3. Макс Верстапен: За Монако ще ми трябва нов гръб

Макс Верстапен: За Монако ще ми трябва нов гръб

  • 1 юни 2026 | 14:42
Макс Верстапен се пошегува, че ще му трябва нов гръб за Гран При на Монако този уикенд, с оглед на проблемите, които има колата на Ред Бул на трасета, които се отличават с неравности и по-високи бордюри - точно като това, изградено по улиците на Монте Карло.

В хода на Гран При на Канада бившият световен шампион ясно посочи, че справянето с неравностите на асфалта и атаката на бордюрите остава една от основните слабости на Ред Бул. Това не е нов проблем за тима от Милтън Кийнс, като той не е изчезнал с въвеждането на новите технически правила, които влязоха в сила за началото на сезон 2026 във Формула 1.

Ферари получава право на две подобрения на двигателя?

“Навсякъде, където е неравно, за нас ще е трудно - обясни Макс на среща с нидерландските медии в Монреал. - Това е свързано с философията на колата ни в момента, как я настройваме да се справя с неравностите спрямо нивото на аеро притискане.

“Все още нямаме оптимално решение. В Маями беше малко по-добре, но там не беше толкова неравно. Когато пистата е по-гладка е по-лесно да намерим правилните настройки.”

Андреа Стела отрече, че ще напуска Макларън

На пистата “Жил Вилньов” в Монреал атакуването на бордюрите беше важен елемент от всяка една бърза обиколка, особено в квалификациите, но в Монако това изпитание е на съвсем различно ниво.

“О, да, в Монако ще е направо страхотно - обясни Макс през смях. - Мисля, че ще трябва да си поръчам нов гръб!”

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Верстапен също така призна, че в тима няма единно мнение къде е причината за тези проблеми на колите на Ред Бул в последните години.

“Ако само знаехме кое предизвиква тези проблеми - реагира Макс. - Аз имам някои идеи по въпроса и сега ще работим точно по това.”

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Снимки: Gettyimages

