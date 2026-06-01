Нови лога за Формула 2 и Формула 3

С нови лога се сдобиха двата шампионата на ФИА, позиционирани точно под Формула 1: Формула 2 и Формула 3, като промените са насочени точно към заздравяване на визуалната им връзка с Формула 1.

Новите лога са вече едноцветни, като според официалната информация, те имат “по-ясен и модерен вид”.

New look. Same ambition.



FIA Formula 2 and FIA Formula 3 unveil new Championship logos ✨#F2 #F3 #RoadToF1

Формула 2 запазва установената цветова схема в синьо, а основният цвят за Формула 3 става оранжевият, който сменя досегашната комбинация от сиво и червено.

“Шампионатите на ФИА Формула 2 и Формула 3 са основни стълбове на нашата глобална пътека за развитие на пилотите с едноместни болиди, там растат талантите, които ще определят бъдещето на Формула 1 и световния автомобилен спорт. Новата визуална идентичност на двата шампионата ще затвърди важното им място в пирамидата на ФИА и връзката им с върха на нашия спорт.”

Съвременната Формула 2, където от този сезон се състезава българският пилот Никола Цолов, е в този вид от 2017, когато беше ребрандиран шампионатът GP2, а 2 години по-късно, през 2019 се появи и Формула 3 на ФИА.

