Ферари получава право на две подобрения на двигателя?

Ферари ще има право на две подобрения по двигателя това лято по правилата на програмата ADUO. Това твърди италианската версия на сайта motorsport.com. Все още обаче няма информация от страна на ФИА за оценката на разликата между лидера Мерцедес и преследвачите му.

Предполага се, че информацията идва от Маранело и според нея, първите промени по мотора на италианците трябва да са факт за Гран При на Австрия. С тяхна помощ разликата между Скудерията и Мерцедес би трябвало да се свие наполовина.

Вторият пакет промени по мотора се очакват за след лятната пауза, най-вероятно за “Зандвоорт”, точно преди домашното състезание на Ферари на “Монца” в началото на септември.

Всичко това предстои да бъде потвърдено от ФИА, като последно от федерацията съобщиха, че са стигнали до “финалните етапи” на измерване на разликите, но няма ангажимент кога ще съобщят кой колко е по-назад от Мерцедес и на колко промени ще има право.

