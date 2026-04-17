Промени в техническия департамент на Ред Бул

  • 17 апр 2026 | 13:54
Бившите световни шампиони във Формула 1 Ред Бул обявиха промени в техническия департамент на тима – новина, която засега слага край на поредицата от напускащи важни фигури.

Бен Уотърхаус ще поеме ролята на главен инженер, който отговаря за представянето на автомобилите и дизайна им, като негов пряк началник ще е техническия директор на тима Пиер Ваше.

Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

Уотърхаус дойде в Торо Росо от БМВ-Заубер през 2014, а от 2017 е начело на инженерния екип, отговарящ за болидите на тима в Ред Бул.

А от 1 юли на досегашната позиция на Уотърхаус идва Андреа Ланди, който за последно беше технически заместник-директор в Рейсинг Булс.

Макларън няма да развява белия флаг и ще продължи да се бори за титлите през сезон 2026

От тима обясниха, че тези промени са свързани с дългосрочните амбиции за Ред Бул за развитие на техническия департамент на тима, както и с развитието на и повишението на хора, които са част от семейството на Ред Бул във Формула 1.

Шарл Леклер: Новите коли са забавни в състезанията, нужни са промени за квалификациите
Снимки: Gettyimages

