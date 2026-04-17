Промени в техническия департамент на Ред Бул

Бившите световни шампиони във Формула 1 Ред Бул обявиха промени в техническия департамент на тима – новина, която засега слага край на поредицата от напускащи важни фигури.
Бен Уотърхаус ще поеме ролята на главен инженер, който отговаря за представянето на автомобилите и дизайна им, като негов пряк началник ще е техническия директор на тима Пиер Ваше.
Уотърхаус дойде в Торо Росо от БМВ-Заубер през 2014, а от 2017 е начело на инженерния екип, отговарящ за болидите на тима в Ред Бул.
А от 1 юли на досегашната позиция на Уотърхаус идва Андреа Ланди, който за последно беше технически заместник-директор в Рейсинг Булс.
От тима обясниха, че тези промени са свързани с дългосрочните амбиции за Ред Бул за развитие на техническия департамент на тима, както и с развитието на и повишението на хора, които са част от семейството на Ред Бул във Формула 1.
Снимки: Gettyimages