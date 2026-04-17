Какво е казал Верстапен на Ламбиазе, когато е разбрал, че си тръгва?

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе ще напусне Ред Бул в края на следващия сезон, като отива в Макларън, където се очаква да работи под прякото ръководство на Андреа Стела и ще е част от топ мениджмънта на тима.

Йос Верстпаен вече коментира поредната знакова раздяла на Ред Бул с важен човек за екипа и даде да се разбере, че той и Макс Верстапен са знаели от по-рано за това и разбира се, са подкрепили Ламбиазе.

Сега самият Верстапен разказа за разговора, който е провел с Ламбиазе, преди новината за напускането му да се появи в медиите и да бъде потвърдена от двата тима.

„Той ми разказа каква оферта е получил и аз му отвърнах: „Ще е лудост, да не я приемеш“ – обясни Макс. – Ние сме постигнали всичко заедно и когато той получава такова фантастично предложение, особено като се има предвид и семейството му, както и сигурността, която ще му даде това.

„Да кажем, че Джанпиеро потърси моето одобрение и аз му казах, че той абсолютно трябва да приеме тази оферта. Но той наистина искаше да чуе това от мен.“

