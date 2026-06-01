ФИА тихо се отказа от двата задължителни бокса в Монако

Тази година в Гран При на Монако във Формула 1 няма да има два задължителни бокса – правилото беше въведено от ФИА миналата година, но то тихо отпадна за предстоящото състезание.

Идеята на двата задължителни бокса в рамките на 78 обиколки в Монако беше, че така ще се потърсят по-различни стратегии и състезанието ще стане по-интересно.

В последните години състезанията в Монте Карло се превърнаха в процесии без изпреварвания и най-интересната част от уикенда се оказва квалификацията, където битката за всяка една позиция е супер оспорвана.

Но правилото за двата задължителни бокса не даде очаквания резултат миналата година и затова комисията за Формула 1 на ФИА тихомълком се отказа от него.

Причина за това се оказаха и опитите на отборите да манипулират хода на състезанието – Рейсинг Булс например използва втория си пилот, за да задържи другите коли зад себе си, за да може първият болид на тима да направи на спокойствие двата си бокса. Така Исак Хаджар завърши шести, а Лиам Лоусън – осми.

С новите коли във Формула 1 състезанието в Монако трябва да е по-оспорвано – болидите са вече по-леки и с малко по-компактни размери, но едва ли трябва да очакваме чудеса.

Снимки: Gettyimages