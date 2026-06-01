Андреа Стела отрече, че ще напуска Макларън

Тим шефът на Макларън Андреа Стела реши да потуши част от слуховете около тима, свързани най-вече с бъдещето му в Уокинг. В последните месеци се появиха спекулации, че Стела, на когото се дължи преструктурирането на Макларън под ръководството на Зак Браун, може да се върне във Ферари, а постът му да поеме Джанпиеро Ламбиазе, който ще дойде догодина от Ред Бул.

Първо обаче Стела коментира слуховете, че Оскар Пиастри може да премине в Ред Бул, ако Макс Верстапен си тръгне оттам.

„Постоянно се говори за слухове и спекулации, като те никога не спират – обясни Стела. – Що се отнася до Оскар, ние сме много доволни. Мисля, че сега го виждаме в най-добрата му форма зад волана и също така един щастлив Оскар извън колата.

„Страхотна динамика и страхотни отношения с Ландо, мисля, че Макларън е в най-силната си форма откакто аз съм тим шеф. Целта ни е да постигнем максимална стабилност в Макларън.

„Що се отнася до мен, аз съм напълно отдаден на Макларън. Гордея се с това, че успяхме да спечелим много трофеи и вече трябва да търсим ново място за следващите купи.“

Стела стан тим шеф на Макларън през 2023, а оттогава насам отборът спечели на два пъти световната титла при конструкторите във Формула 1 и веднъж тази при пилотите с Ландо Норис.

