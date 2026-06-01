Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 13:00: Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Андреа Стела отрече, че ще напуска Макларън

Андреа Стела отрече, че ще напуска Макларън

  • 1 юни 2026 | 11:05
  • 254
  • 0

Тим шефът на Макларън Андреа Стела реши да потуши част от слуховете около тима, свързани най-вече с бъдещето му в Уокинг. В последните месеци се появиха спекулации, че Стела, на когото се дължи преструктурирането на Макларън под ръководството на Зак Браун, може да се върне във Ферари, а постът му да поеме Джанпиеро Ламбиазе, който ще дойде догодина от Ред Бул.

Първо обаче Стела коментира слуховете, че Оскар Пиастри може да премине в Ред Бул, ако Макс Верстапен си тръгне оттам.

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

„Постоянно се говори за слухове и спекулации, като те никога не спират – обясни Стела. – Що се отнася до Оскар, ние сме много доволни. Мисля, че сега го виждаме в най-добрата му форма зад волана и също така един щастлив Оскар извън колата.

„Страхотна динамика и страхотни отношения с Ландо, мисля, че Макларън е в най-силната си форма откакто аз съм тим шеф. Целта ни е да постигнем максимална стабилност в Макларън.

Фернандо Алонсо показа още едно бижу от автомобилната си колекция
Фернандо Алонсо показа още едно бижу от автомобилната си колекция

„Що се отнася до мен, аз съм напълно отдаден на Макларън. Гордея се с това, че успяхме да спечелим много трофеи и вече трябва да търсим ново място за следващите купи.“

Стела стан тим шеф на Макларън през 2023, а оттогава насам отборът спечели на два пъти световната титла при конструкторите във Формула 1 и веднъж тази при пилотите с Ландо Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 34420
  • 23
Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

Марко Бедзеки: Мечтах за това откакто бях дете, чувството е страхотно

  • 31 май 2026 | 16:33
  • 1312
  • 0
Хорхе Мартин: Марко днес беше впечатляващ

Хорхе Мартин: Марко днес беше впечатляващ

  • 31 май 2026 | 16:26
  • 1157
  • 0
Пеко Баная: Дадох всичко от себе си за тази публика

Пеко Баная: Дадох всичко от себе си за тази публика

  • 31 май 2026 | 16:18
  • 1510
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Италия

  • 31 май 2026 | 16:06
  • 1422
  • 0
Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

Марко Бедзеки ликува с емоционална победа в домашната си Гран При на Италия

  • 31 май 2026 | 15:53
  • 8333
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 7525
  • 27
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 7668
  • 27
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 12:00
  • 4754
  • 1
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 4062
  • 9
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 15738
  • 17
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 42214
  • 9