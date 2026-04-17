В Челси вече са готови да продадат Гарначо

Алехандро Гарначо може да напусне Челси след само един сезон на “Стамфорд Бридж”. Лондончани привлякоха аржентинското крило в последния ден на летния трансферен прозорец, когато платиха за него 40 милиона паунда. 21-годишният Гарначо обаче не успя да остави сериозен отпечатък в дебютната си кампания. Той стартира в 21 мача на Челси, като отбеляза осем гола и направи четири асистенции във всички турнири. Половината от тези попадения обаче дойдоха срещу отбори от долните дивизии в мачовете за вътрешните купи.

Лиъм Росиниър не му се доверява много, като от 6 януари, когато бе назначен, мениджърът включи Гарначо само четири пъти в титулярния си състав в Премиър лийг. Педро Нето е предпочитания избор за лявото крило, а Челси разполага и с Джейми Гитънс, който в момента лекува контузия. Така лондончани спокойно могат да се разделят с Гарначо, който може да бъде продаден още през това лято, твърди “Сън”.

Преди няколко дни в Аржентина излезе информация, че Ривър Плейт има интерес да го привлече.