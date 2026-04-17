Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. В Челси вече са готови да продадат Гарначо

  • 17 апр 2026 | 12:46
  • 819
  • 0
В Челси вече са готови да продадат Гарначо

Алехандро Гарначо може да напусне Челси след само един сезон на “Стамфорд Бридж”. Лондончани привлякоха аржентинското крило в последния ден на летния трансферен прозорец, когато платиха за него 40 милиона паунда. 21-годишният Гарначо обаче не успя да остави сериозен отпечатък в дебютната си кампания. Той стартира в 21 мача на Челси, като отбеляза осем гола и направи четири асистенции във всички турнири. Половината от тези попадения обаче дойдоха срещу отбори от долните дивизии в мачовете за вътрешните купи.

Лиъм Росиниър не му се доверява много, като от 6 януари, когато бе назначен, мениджърът включи Гарначо само четири пъти в титулярния си състав в Премиър лийг. Педро Нето е предпочитания избор за лявото крило, а Челси разполага и с Джейми Гитънс, който в момента лекува контузия. Така лондончани спокойно могат да се разделят с Гарначо, който може да бъде продаден още през това лято, твърди “Сън”.

Преди няколко дни в Аржентина излезе информация, че Ривър Плейт има интерес да го привлече.

Следвай ни:

Интер едва ли ще сбърка срещу Каляри

Виж всички

Водещи Новини

Награждават Спас Делев за футболист №1

