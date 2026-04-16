В Челси близо до удължаване на договора на един от основните си футболисти

Челси ще продължи договора на Мойсес Кайседо, съобщава вестник "Дейли Телеграф" в четвъртък. Настоящият контракт на 24-годишния халф с лондонския клуб е до края на сезон 2030-2031. Страните обсъждат възможността за подписване на ново и по-дългосрочно споразумение. Преговорите между двете страни са в последния си етап. Футболистът вече е приел основните условия по новия договор. Италианският журналист Фабрицио Романо потвърди, че сделката ще бъде валидна до лятото 2033 година. Кайседо е в Челси от 2023 година. Той е изиграл 27 мача във Висшата английска лига през този сезон, като е отбелязал три гола и е подал една асистенция.

Снимки: Gettyimages