Челси 0:0 Ман Сити, отмениха гол на Кукурея

Челси и Манчестър Сити играят при 0:0 в изключително важен сблъсък и за двата тима в наближаващия край на сезона.

Лондончани започнаха много по-активно двубоя и само в рамките на първите няколко минути стигнаха до две добри ситуации. В шестата минута Коул Палмър се възползва от добро разиграване с Жоао Педро и стреля опасно покрай лявата греда на Джанлуиджи Донарума. Именно бразилското острие пък бе изведен три минути след това в пеналта, но стреля покрай десния страничен стълб. Този натиск от страна на домакините бе напът да се окаже фатален и след четвърт час за гостите, когато отново несъществуващата до момента халфова линия на Сити не успя да се справи. Отличен пас от дълбочина намери откъсващия се отляво Марк Кукурея, който пое на скорост и реализира. Страничният рефер веднага вдигна флага си, а повторенията показаха, че испанецът е бил в засада.

“Гражданите” имат нужда от задължителен успех след две поредни равенства в първенството, който ще ги прати само на шест точки от водача Арсенал, при това с допълнителен мач в запас и при предстоящ пряк сблъсък между двата отбора. От своя страна “сините” също се нуждаят от победа, която да върне отбора не само на победния път след две поредни поражения, но и в борбата за място в зона Шампионска лига.

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър донякъде изненадващо прави само две промени в своя тим спрямо тези, които постигнаха впечатляващ успех срещу Порт Вейл в ФА Къп. Марк Кукурея се завръща на позицията си отляво на отбраната, а Йорел Хато преминава в центъра до Уесли Фофана. Мойсес Кайседо ще си партнира в средата на терена с Андрей Сантос, а Ромео Лавия сяда на пейката. Именно той ще носи капитанската лента.

Наставникът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола залага на същата единайсеторка, която разби Ливърпул. Единствената промяна в тима на “гражданите” е завръщането на Джанлуиджи Донарума на вратата, където заема мястото на Джеймс Трафорд. Джон Стоунс, който вече тренира с тима, отново не попада в групата.

XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Ake, Marmoush, Kovacic, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden



