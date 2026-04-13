Челси изравни 28-годишен антирекорд

Челси е в дълбока криза, като домакинската загуба с 3:0 от Манчестър Сити потвърждава лошия период, в който се намира отборът. Този резултат изравни негативен рекорд от 1998 г., тъй като „сините“ записаха три поредни загуби в Премиър лийг, без да успеят да отбележат гол.

Въпреки усилията през първото полувреме на „Стамфорд Бридж“, отборът на Лиъм Росиниър не успя да се противопостави на превъзходството на Манчестър Сити през второто полувреме. Това беше трета поредна загуба в първенството, след тези срещу Нюкасъл и Евертън, като липсата на голове събуди спомени от миналото.

За да се открие подобна негативна серия, трябва да се върнем 28 години назад. През този период Челси е губил последователно от Арсенал (0:2), Лестър (0:2) и Манчестър Юнайтед (0:1), оставайки без точка и без гол в три поредни мача от първенството.

Сега Челси трябва спешно да намери решения, за да обърне ситуацията, като опасността да остане извън европейските клубни турнири за следващия сезон е съвсем реална.

Росиниър: През второто полувреме ни липсваше увереност