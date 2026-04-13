Росиниър: През второто полувреме ни липсваше увереност

Лиъм Росиниър коментира поражението на своя Челси с 0:3 от тима на Манчестър Сити в срещата от 32-рия кръг на английската Премиър лийг. Лондончани останаха на шестото място и се отдалечиха на четири пункта от петия Ливърпул, който към момента заема последната позиция, даваща право на участие в Шампионската лига през следващия сезон

Ман Сити прегази Челси в Лондон за едно полувреме и вся страх в лагера на Арсенал

„Не бяхме достатъчно добри през второто полувреме. Не започнахме добре. Имахме шансове да изведем топката напред, но не се възползвахме от тях. Имахме шансове да придвижим топката напред, но не се възползвахме от тях. Същата история беше и миналия месец. Когато губиш от добър отбор с един гол разлика, трябва да се стегнеш. Трябва да се подобрим в тази област.

Гуардиола: Мачът с Арсенал ще бъде като финал

Всичко започва на тренировъчния терен, всичко започва с мен. Не мога да кажа, че всичко е въпрос на упорита работа. През второто полувреме ни липсваше увереност. Трябва да се подобрим, защото в момента сме в трудна ситуация, а и ни предстои важен мач следващата седмица.

Трябваше да си припомним, че играем срещу отбор, който се стреми към титлата. Трябва да печелим такива мачове. Затова дойдох тук. Първият гол беше трудно да се предотврати, вторият беше грешка на границата на наказателното поле, а третият беше грешка“, каза мениджърът на Челси.