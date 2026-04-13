Челси с важен ход след новото разочарование

  • 13 апр 2026 | 11:40
След петата си загуба в последните шест мача Челси реабилитира вицекапитана Енцо Фернандес. Световният шампион беше изваден от групата от мениджъра Лиъм Росиниър за две срещи заради коментари по време на лагера на националния отбор на Аржентина. В три интервюта халфът намекна, че проявява интерес към трансфер в Мадрид на фона на спекулации, свързващи го с испанския гранд Реал Мадрид.

Енцо говори с мен, с лидерската група и с всички останали играчи и сега очакваме с нетърпение да го приветстваме обратно в редиците ни”, заяви Росиниър.

25-годишният футболист пропусна победата за ФА Къп срещу Порт Вейл и домакинската загуба с 0:3 от Манчестър Сити в неделя.

“Очаквам с нетърпение да го имам отново в състава следващия уикенд (срещу Манчестър Юнайтед - бел.ред.) - продължи мениджърът. - Понякога взимаш решения, които не са базирани на краткосрочния ефект, а на това, което искаш да видиш в дългосрочен план. Това беше дългосрочно решение, взето от мен, директорите и клуба, съвместно с лидерската група на играчите, за да сме сигурни, че нашите ценности и култура са на правилното място за бъдещето.“

На въпрос дали Челси е можел да се възползва от присъствието на Фернандес в неделя, наставникът отговори: "Можеше, можеше“

„Препятствието, за което говорих, беше, че Енцо искаше да проведе разговор с лидерската група – основните играчи – и да говори с целия отбор“, обясни още Росиниър.

Юнайтед може да направи голяма крачка към ШЛ при победа над Лийдс и Груев

