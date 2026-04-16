„Лигата на талантите“ с акцент върху Елитната група до 18 години – тежък кръг за пловдивските отбори

През изминалата седмица се изигра 22-я кръг в Елитната група до 18 години.

ЦСКА победи Локомотив (Пловдив) с което победата на Септември с 6:0 срещу Локомотив (София) позволи на столичани да излязат на първото място в класирането. Хебър хвърли изненадата в първата осмица побеждавайки Ботев (Пловдив), а Национал също записа 3 точки срещу Славия.

Във втората осмица гостуващите отбори записаха 3 победи, а само Миньор (Перник) спечели своето домакинство срещу Нефтохимик.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.