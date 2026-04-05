Виктор Димитров: Нямахме достатъчно ситуации, които да създадем

Треньорът на Септември до 18 години Виктор Димитров разкри впечатленията си след нулевото равенство между ЦСКА и Септември в двубой от 21-ия кръг на първенството.

Равенство без попадения между ЦСКА и Септември при 18-годишните

„Загубихме точки, но това не е проблемът. По скоро играта в днешния мач на мен лично не ми хареса. Нямахме достатъчно положения, ситуации, които да създадем. През второто полувреме оправихме нещата в подреждането, но нямахме достатъчно свежест. Липсваха и седем човека, което също си оказа влияние. Второто полувреме доста падна темпото, ние сами сме си виновни и си търсим грешките изцяло в нас. В четвъртък ще имаме шанс да използваме по-голяма част от момчетата, а за контузените ще им трябва време да се възстановят“, разкри Димитров.