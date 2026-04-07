  3. Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 21-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 7 апр 2026 | 19:47
  • 124
  • 0

Първа осмица:

Ботев (Пд) - Локомотив (Пд) 0:2
0:1 Тодор Гергишанов (28')
0:2 Тодор Гергишанов (87')

ЦСКА - Септември 0:0

Славия - Хебър 4:0
1:0 Ивайло Иванов (25')
2:0 Никола Миленков (27')
3:0 Ивайло Димитров (58')
4:0 Ивайло Димитров (78')

Локомотив (Сф) - Национал 3:2 
1:0 Валентин Архипов (5')
2:0 Виктор Величков (7')
2:1 Виктор Илиев (62')
3:1 Валентин Архипов (71')
3:2 Александър Гунешки (82')

Втора осмица:

Пирин - Спартак (Вapнa) 5:1
0:1 Мартин Томов (24')
1:1 Методи Кокалков (55')
2:1 Георги Диманчев (63')
3:1 Андреа Николов (71') д
4:1 Димитър Занев (82')
5:1 Методи Кокалков (85')

Арда - Берое 1:1
1:0 Сертан Мюмюн (19') д
1:1 Стелиян Христозов (60') д

Нефтохимик - Янтра 2:0
1:0 Максим Киряков (72')
2:0 Петър Кюмюрджиев (90'+1)

Монтана - Миньор (Перник) прекаратен при 2:1
1:0 Емил Илиев (24')
1:1 Мартин Иванов (40')
2:1 Кристиан Асенов (74')

