Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Йордан Юруков: Стремим се да правим крачки напред в развитието си

Йордан Юруков: Стремим се да правим крачки напред в развитието си

  • 5 апр 2026 | 16:15
  • 1239
  • 0

Треньорът на ЦСКА до 18 години Йордан Юруков разкри впечатленията си след нулевото равенство между неговият тим и Септември в двубой от 21-ия кръг на първенството.

„На мнение съм, че загубихме две точки. С цялото ми уважение към отбора на Септември един изключително добър отбор, но си мисля, че с показаното на терена може би заслужавахме победата и ако бяхме взели трите точки, нямаше да е незаслужено. С оглед и на атмосферните условия темпото спадна, но пак си мисля че създадохме добри ситуации за гол, просто малко ефективност ни липсваше. Аз винаги съм оптимист. Стремим се всеки следващ мач да изглеждаме по-добре. Стремим се да правим крачки в развитието си и да видим до къде ще стигнем“, завърши той.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5572
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 17042
  • 13
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1535
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 2070
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1236
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60631
  • 218
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60631
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2190
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 510
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1272
  • 1
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3521
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19249
  • 4