Йордан Юруков: Стремим се да правим крачки напред в развитието си

Треньорът на ЦСКА до 18 години Йордан Юруков разкри впечатленията си след нулевото равенство между неговият тим и Септември в двубой от 21-ия кръг на първенството.

Равенство без попадения между ЦСКА и Септември при 18-годишните

„На мнение съм, че загубихме две точки. С цялото ми уважение към отбора на Септември един изключително добър отбор, но си мисля, че с показаното на терена може би заслужавахме победата и ако бяхме взели трите точки, нямаше да е незаслужено. С оглед и на атмосферните условия темпото спадна, но пак си мисля че създадохме добри ситуации за гол, просто малко ефективност ни липсваше. Аз винаги съм оптимист. Стремим се всеки следващ мач да изглеждаме по-добре. Стремим се да правим крачки в развитието си и да видим до къде ще стигнем“, завърши той.