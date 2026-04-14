  Sportal.bg
  БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 22-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 22-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 14 апр 2026 | 19:17
Първа осмица:

Локомотив (Пд) - ЦСКА 0:2
0:1 Марин Раленеков (22')
0:2 Марин Раленеков  (65') д

Национал - Славия 3:2
1:0 Борислав Тодоров (10')
1:1 Никола Миленков (41')
2:1 Виктор Илиев (44')
2:2 Ивайло Димитров (81')
3:2 Никола Ангелов (87')

Септември - Локомотив (Сф) 6:0
1:0 Виктор Добрев (11')
2:0 Венислав Михайлов (26')
3:0 Йордан Аталъков (32')
4:0 Димитър Челебиев (52')
5:0 Мариян Воденичаров (57')
6:0 Венислав Михайлов (65') 

Хебър - Ботев (Пд) 3:0 
1:0 Виктор Тлачански (12')
2:0 Мартин Мутафчиев (75')
3:0 Божидар Илиев (90')

Втора осмица:

Спартак (Варна) - Арда 1:2
0:1 Стефан Стефанов (58')
1:1 Никола Захариев (60')
1:2 Сертан Мюмюн (84')

Миньор (Перник) - Нефтохимик 2:1
1:0 Мартин Иванов (22') д
2:0 Мартин Иванов (32')
2:1 Максим Киряков (49') д

Янтра - Пирин 0:3
0:1 Димитър Занев (33')
0:2 Донислав Терзиев (38') аг
0:3 Методи Кокалков (81')

Берое - Монтана 1:2
0:1 Петър Тодоров (29')
1:1 Мартин Петров (85')
1:2 Симеон Симеонов (90'+5)

От Левски: Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път

  • 14 апр 2026 | 15:07
Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

Банато: Бутат ни надолу

Раева впечатлена от анализа на Бербатов: Посочва проблемите и как да бъдат решени

Треньорът на България по минифутбол получи инсулт

Мениджърът на Уест Хам припомни фамозен гол на Балъков

Добруджа 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 14 апр 2026 | 20:28
Полуфинал №4: ЦСКА 1:0 Левски! Следете мача ТУК!

Ботев (Враца) с впечатляващ обрат над Локомотив (София)

Бербатов: Не съм дал Библията на спорта, а нещо, което работи в други държави

България стартира 2026 година с мач срещу Украйна

Фен на Левски: 55 минути бяхме като в миша дупка - деца и възрастни! Апелирам да се вземат мерки

