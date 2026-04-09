"Лигата на талантите" с акцент на кръга в Елитната група до 18 години - Локомотив спечели пловдивското дерби и оглави групата

През изминалата седмица се изигра 21-ят кръг в Елитната група до 18 години.

Локомотив спечели голямото дерби на Пловдив срещу Ботев и се изкачи на върха, възползвайки се от грешната стъпка на Септември срещу ЦСКА. Локомотив (София) и Славия пък записаха домакински победи в столицата.

Във втората осмица двубоят между Монтана и Миньор (Перник) бе прекратен, Пирин и Нефтохимик записаха победи у дома, а Арда и Берое не се победиха.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.