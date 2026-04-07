Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Двубоят от Елитната група до 18 години между Монтана и Миньор (Перник) през уикенда беше прекратен заради ексцесии на терена. Първо, веднага след последния съдийски сигнал за край на първата част, играчите на двата отбора започват масова юмручна схвака. Ситуацията е овладяна с четири червени картона - по два за отборите, и двубоят продължава.

През второто полувреме талантите на Монтана бележат за 2:1. Голът пада в 74-ата минута, а в бурната си радост на терена влизат външни лица, което довежда и до прекратяването на срещата. След решение на ДК към БФС е присъдена служебна победа в полза на Миньор (Перник).

Ето и какво гласи наказанието:

За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2025/2026/ ДК наказва ПФК „Монтана“ гр. Монтана с имуществена санкция в размер на 255.64 евро.

За навлизане на публика, спиране на играта и прекратяване на срещата, на основание чл. 37, ал.1, б. В, предложение 6 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Монтана" гр. Монтана с лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на 1917.34 евро.

На основание чл.24, ал.9 от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026 ДК присъжда служебен резултат 0:4 в полза на ФК „Миньор“ в срещата от 6-ти кръг – плейофна фаза U – 18 - ПФК „Монтана“ – ФК „Миньор“.