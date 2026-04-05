Равенство без попадения между ЦСКА и Септември при 18-годишните

ЦСКА и Септември завършиха при нулево равенство в едно от дербитата на 21-ия кръг в Елитната група до 18 години.

Двата отбора започнаха активно и си размениха по една опасност в началото, като вратарите се намесиха решително. ЦСКА бе по-настоятелният тим, а най-чистото положение се откри пред Андонов след добър пробив на Праматаров от ляво, но Кехайов спаси.

След почивката домакините отново създадоха напрежение, а Септември отговори с опасни удари от статични положения. Постепенно темпото спадна и играта се водеше предимно с далечни изстрели. До гол не се стигна и двата отбора поделиха точките.