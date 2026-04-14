Ханзи Флик недоволен от тревата на "Метрополитано"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се оплака от състоянието на терена на стадион „Метрополитано“ преди реванша на каталунския клуб срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига, съобщава "Мундо Депортиво".

Германецът изрази загриженост относно височината на тревата на домашния стадион на Атлетико Мадрид. Специалистът изказал недоволство пред делегата на УЕФА, който присъства на тренировката на „блаугранас“ преди мача, пише изданието.

Атлетико Мадрид спечели първия мач от мача с 2:0.