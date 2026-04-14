Юристите на Барселона разглеждат основанията на УЕФА за отхвърлената жалба

Временният президент на Барселона Рафа Юсте разкри, че юридическият отдел на клуба проучва основанията на УЕФА да не уважи жалбата на каталунците, подадена заради казуса с неотсъдената дузпа в първия 1/4-финален сблъсък от Шампионата лига срещу Атлетико Мадрид. Днес, часове преди реванша на "Метрополитано", европейската централа обяви, че въпросната жалба е "недопостима". По-късно Юсте коментира ситуацията след традиционния обяд на директорите на клубовете.
УЕФА се произнесе относно претенциите на Барселона за дузпа срещу Атлетико
"Правният отдел оценява основанията, поради които УЕФА не е приела иска ни, и когато ни кажат становището си, ще действаме спрямо него", заяви Юсте по повод жалбата.
Временният президент коментира и казуса с терена на "Метрополитано", след като след вчерашната тренировка Ханзи Флик се е оплакал на делегата на УЕФА, че тревата е по-висока, а теренът е твърде сух.
"Има правила на УЕФА за терените и ние искаме те да бъдат спазени, защото това са критериите, определени от УЕФА. Спортният отдел видя, че теренът трябва да бъде в по-добро състояние, отколкото беше, консултира се с УЕФА и те отговориха любезно. Не се притеснявам. Вярвам, че теренът ще бъде в перфектно състояние.
Аз съм оптимистично настроен. Имах възможността да отида да гледам тренировката и видях в лицата на момчетата увереността, че могат да се справят. Ние сме тук, за да го постигнем", заяви Юсте.
